Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Manisa ve Giresun çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara (Edirne, Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz ile Manisa ve Giresun çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.











