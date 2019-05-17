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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç, Soma ve Akhisar ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Manisa'nın Kırkağaç, Soma ve Akhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök...

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç, Soma ve Akhisar ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Manisa'nın Kırkağaç, Soma ve Akhisar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanakla dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar öngörülüyor. Hadisenin bu gece saat 01.00'e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak ve Bartın ile Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa’nın güney ve doğusu), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir ile kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Ankara’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise etkisini yarın sabah saatlerinden akşama kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin sel, su baskını, yıldırım ve dolu anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olması istendi.


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Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli YağışMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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