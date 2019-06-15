Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi seminer mersin hüseyin moda
Çay bardağına sığmadı
Çay bardağına sığmadı
TİGEM 249 tay satacak
249 tay satacak
Dosso Dossi'den Bursa atağı
Gözünü Uludağ'a dikti
İthalatta gözetim uygulaması
İthalatta gözetim dönemi
Orient Queen Marmaris'te
Orient Queen Marmaris'te

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

- İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Karabük, Bolu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Karabük, Bolu ve Çorum çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Balıkesir, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Karabük, Bolu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYağış Uyarısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5