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Meteoroloji'den Rize ve Artvin için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Rize ve Artvin için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak...

Meteoroloji'den Rize ve Artvin için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Rize ve Artvin için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış görüleceği bildirildi.

Rize’nin doğusundaki Çayeli, Pazar, Hemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağışların akşam ve gece saatlerinde çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca aynı saatlerde Artvin'in kuzey kesimlerindeki Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul ve Kemalpaşa ilçelerinde de sağanak yağışların çok kuvvetli olacağı ifade edildi.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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