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Meteorolojiden sağanak uyarısı

- Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

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