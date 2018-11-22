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Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda yarın sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok...

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Marmara'nın doğusuyla Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta'nın doğusu, Karaman, Konya ve Sivas çevrelerinde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Batı Karadeniz, Marmara ile Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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