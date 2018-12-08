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Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun genelinde havanın parçalı...

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda görülecek yağışların genellikle yağmur şeklinde olması ve sağanağa dönüşmesi bekleniyor.

Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde kar, Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimi ile Antalya'nın doğu ilçelerinde ise yağışların kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

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MeteorolojiUyarıYağış
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