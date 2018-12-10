banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda gömüldü haftasonu Bursa
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Kadınlara örnek oldu
Kadınlara örnek oldu

Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki bazı illerde sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'daki sağanak şeklindeki yağışların bu gece...

Meteorolojiden sağanak uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki bazı illerde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'daki sağanak şeklindeki yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli olacağı ve 24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerine kadar sürecek yağışta, ani sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1