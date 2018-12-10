Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki bazı illerde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'daki sağanak şeklindeki yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli olacağı ve 24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerine kadar sürecek yağışta, ani sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.