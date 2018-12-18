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Meteorolojiden sağanak uyarısı

- Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yağışlar etkisini artıracak

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yağışların kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırması bekleniyor.

Yağışların Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde de bu akşamdan itibaren kuvvetlenecek sağanağın, yarın gece saatlerine kadar yer yer kuzey yönlerden kuvvetli olacağı, rüzgarla birlikte metrekareye 30-60 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüYağış Uyarısı
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