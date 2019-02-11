Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara'nın batısı ile İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yağışların yarın Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli olması, rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sisle birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara'nın batısı, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun diğer yerlerinde havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.