Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir çevrelerinde yarın kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.