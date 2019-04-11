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Meteorolojiden sağanak uyarısı

- Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-4 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Hava DurumuMeteoroloji Genel MüdürlüğüYağış Uyarısı
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