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Meteorolojiden sağanak uyarısı

- Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Muş ve Bitlis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Muş ve Bitlis çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Muş ve Bitlis çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

- Hava sıcaklıklarında düşüş

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde 4-8 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'da yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak
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