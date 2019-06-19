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Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya...

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinde Aksaray ve Kırşehir ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güney ve Eskişehir'in doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Samsun'da da bu gece saatlerinden sonra başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


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AksarayKırşehirKonyaMeteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak Uyarısı
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