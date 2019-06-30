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Meteorolojiden sağanak uyarısı

- Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren, 1 Temmuz 18.00'a kadar etkili olması öngörülen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde yerel olarak, kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle, Kuzey Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ise kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması önem taşıyor.


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