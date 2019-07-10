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Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara'nın batısında bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge geneline yayılması ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden...

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Marmara'nın batısında bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge geneline yayılması ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop), yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısında bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge geneline yayılacağı ve yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, Trakya'da yarın sabah saatlerinden sonra, bölge genelinde öğle saatlerinin ardından etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Vatandaşların, söz konusu bölgelerde görülecek yağış nedeniyle meydana gelebilecek fırtına, yerel dolu, ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak Uyarısı
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