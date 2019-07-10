Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Çanakkale ve Edirne'nin bazı ilçelerinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Çanakkale'nin Lapseki, Gelibolu ve Biga ilçelerinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu görüleceği tahmin ediliyor.

Edirne'nin, Enez ve Keşan ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların, Çanakkale ve Edirne'nin söz konusu ilçelerinde görülecek yağış nedeniyle meydana gelebilecek fırtına, ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



