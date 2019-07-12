Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar malatya ABD türkiye sudan FED
“Korkutan teknoloji“ Deepfake
Korkutan teknoloji!
Tarımda uzmanlığa hibe desteği
Tarımda uzmanlığa hibe
SPK haftalık bülteni
SPK haftalık bülteni
Filli Boya resmen Japonların oldu
Filli Boya satıldı
Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül
Garanti BBVA'ya ödül

Meteorolojiden sağanak uyarısı

- Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüYağış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5