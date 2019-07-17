Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa mersin food istanbul dünya
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Hedef büyüttüler
Hedef büyüttüler
Genişbant seferberliği
Genişbant seferberliği

Meteorolojiden sağanak uyarısı

- Göller Yöresi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Bilecik ve Bolu çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Göller Yöresi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Antalya, Bilecik ve Bolu çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), İç Anadolu'nun batısı (Konya'nın batısı, Eskişehir) ile Antalya, Bilecik ve Bolu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5