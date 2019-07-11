Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

ANKARA (AA) - Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, yerel dolu ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun) bugün saat 16.00 ve 20.00 arasında, yerel dolu ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, söz konusu bölgede görülecek yağış nedeniyle meydana gelebilecek fırtına, ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



