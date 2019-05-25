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Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı...

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı
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ANKARA (AA) - Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Karabük, Bartın, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ağrı, Şırnak, Batman, Bitlis çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın etkisini artırarak hızı yer yer saatte 40-70 kilometre olan kısa süreli fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.

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