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Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

- Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar bekleniyor

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
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ANKARA (AA) - Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hakkari ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
KarMeteoroloji Genel MüdürlüğüSağana
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