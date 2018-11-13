Meteorolojiden sel ve buzlanma uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin güneydoğusunda yarın kuvvetli yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde ise yağmur, karla karışık yağmur, kar ve buzlanma tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin güneydoğu kesimlerinde meydana gelecek yağışların Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerden ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Ülkenin doğu kesimlerinde de yarından itibaren meydana gelecek yağışların Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, bin 500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde olması öngörülüyor. Meydana gelebilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde de yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.