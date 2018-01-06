Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu Abdullah Gül Parkı Bekir Boydak
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Meteorolojiden sis ve pus uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ile Adıyaman için sis ve pus uyarısında bulundu.

Meteorolojiden sis ve pus uyarısı

MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl'de ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede hava yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar ise kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Muhabir: Emrah Gökmen

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5