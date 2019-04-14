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Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

- Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSoğuk Hava Dalgası
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