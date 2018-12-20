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Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya...

Meteorolojiden yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Artvin'in kıyı kesimleri ve Rize çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde yağmur öngörülüyor.

Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan, Van ve Hakkari civarında ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun diğer kesimlerinde havanın az bulutlu olması, kuzey, iç ve doğu kesimlerde sis ve pus, Trakya ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüUyarıYağış
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