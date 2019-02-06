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Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Edirne, Iğdır ve Hakkari haricindeki tüm yurtta yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Iğdır ve Hakkari haricinde tüm yurdun yağışlı olacağı...

Meteorolojiden yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Edirne, Iğdır ve Hakkari haricindeki tüm yurtta yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Iğdır ve Hakkari haricinde tüm yurdun yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların, Antalya il merkezi ve doğu ilçeleri ile Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına, Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

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