Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Bursa Trabzon Optimum
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Yurdun kuzeybatı kesimlerinin gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden...

Meteorolojiden yağış uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Yurdun kuzeybatı kesimlerinin gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde rüzgarın da cumartesi günü kuvvetini artırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların yarın akşam saatlerine doğru kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı, yağışların yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasının batısında, akşam saatlerine doğru da il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının hafta sonu Marmara'nın kuzeybatı kesimlerinde 5-10 derece azalacağı tahmin edilirken, Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, pazar günü etkisinin azalacağı ve öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarKarla Karışık YağmurMarmara BölgesiMeteoroloji Genel MüdürlüğüYağış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5