Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Franchising ekonomi Medyafors Deniz Toprak Mellow Hostel
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı
POS’lar artık cepte
POS’lar artık cepte
Sipariş kotası tükendi
Sipariş kotası tükendi
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi

Meteorolojiden yağış uyarısı

- Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı illerde yağış bekleniyor

Meteorolojiden yağış uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı iller için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya ve Kırşehir çevrelerinde yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Malatya, Elazığ ve Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteoroloji BülteniMeteoroloji Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5