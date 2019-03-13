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Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde hava durumunun çok bulutlu ve yağışlı, diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu...

Meteorolojiden yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde hava durumunun çok bulutlu ve yağışlı, diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in doğusu (Rize, Artvin ve Bayburt) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin edilirken, rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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