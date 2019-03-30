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Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel...

Meteorolojiden yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı beklenirken, sıcaklıkların ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüMeteorolojiden Yağış Uyarısı
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