Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Manisa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.