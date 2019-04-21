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Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Niğde, Amasya, Tokat ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji...

Meteorolojiden yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Niğde, Amasya, Tokat ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas, Niğde ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Rüzgarın ise İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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