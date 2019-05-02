Meteorolojiden

ANKARA (AA) - Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerine kadar Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Söz konusu 4 il ve çevresinde meydana gelebilecek dolu ve yağış nedeniyle vatandaşların, rüzgar, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.