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Meterolojiden yağış uyarısı

- Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ardahan, Erzurum, Muş ve Bingöl çevreleri yarın yağışlı olacak

Meterolojiden yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ardahan, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinde yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ardahan, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Yağışların, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de tam fırtına, Doğu Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Kuzey Ege'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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