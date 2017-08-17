Metro kazısında tarihi kalıntı

İSTANBUL (AA ) - İstanbul'da yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyonda tarihi kalıntılar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin denetiminde yapılan metro kazılarında M.Ö'den öncesine ait olduğu değerlendirilen bazı kalıntılara rastladı. Bunun üzerine İBB metro giriş kazı alanını daha yukarıya taşıdı.

Tarihi kalıntıların bulunduğu bölümde başlatılan arkeolojik çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde ve kontrolünde, etrafı yüksek çitlerle kapalı alanda devam ediyor.

Kazı alanında incelemelerde bulunan ve AA muhabirine açıklama yapan Kültür Varlıkları, Arkeoloji ve Müzecilik Komisyonu Başkanı ve Arkeoloji Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nezih Başgelen, metro kazılarındaki bulguların önemli olduğunu anlattı.

Başgelen, "Beşiktaş metro kazısında ortaya çıkan yuvarlak yapılar değerlendirilmesi gereken ilginç bulgulardır. Şu ana kadar fotoğraflarından gördüklerimiz Trakya'da daha önce kazılan kurgan kültürüne ait merkezlerde bulunanları andırmaktadır." dedi.

Başgelen, şöyle konuştu:

"Daha alt tabakalarda da Yenikapı'daki gibi deniz seviyesinin altında daha erken yerleşim izlerinin devam edip etmediğinin araştırılması önemlidir. Beşiktaş'ta da rastlanan yuvarlak yapı geleneğinin Güney Marmara, Trakya ve Balkanlar'da neolitikten itibaren devam ettiği bilinmektedir. Beşiktaş metro kazısı buluntuları bize İstanbul'un kıyı kesimlerindeki bu tipteki temel kazılarında ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha göstermektedir."

Arkeolog Başgelen, Beşiktaş metro alanındaki kazıların sistematik biçimde İstanbul Arkeoloji Müzelerinin ve ilgili bilim dalının uzmanlarınca sürdürülmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstanbul Boğazı'nın bugüne kadar bilmediğimiz erken tarihini aydınlatacak bilgileri sağlayabilir. Daha sıhhatli sonuçlar için İstanbul Arkeoloji Müzelerinin buluntular üzerindeki çalışmalarının devamını ve laboratuvar sonuçlarını beklenmek durumundayız. Daha önceleri Yarımburgaz Mağarası'nda, Büyükçekmece - Eskice Sırtı ile Kilyos- Domuzdere'de tespit edilen buluntular ilk insanların dünyaya yayılımında İstanbul bölgesinin ne kadar önemli olduğunu bize göstermişti. İstanbul ve çevresinde Yenikapı, Fikirtepe, Pendik, Ayamama, Yarımburgaz , Bathonea - Küçükçekmece ve Ağaçlı’da bulunan tarih öncesi buluntular ise İstanbul'un avcı toplayıcı dönemden itibaren ne denli ilginç yerleşimlere sahne olduğunu ortaya koymuştu. Buna karşılık İstanbul Boğazı kıyılarında bugüne kadar tarih öncesine ait herhangi bir yerleşime rastlanmamıştı. Bu açıdan medyaya yansıyan Beşiktaş metro kazılarında ortaya çıkan ve çıkabilecek arkeolojik kalıntılar büyük önem taşımaktadır."