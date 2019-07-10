Metro Türkiye’den “Anadolu Peynirleri Kars Buluşması”na destek!

Armola, bastırık, çamur, göğermiş, kargı tulum, kopanisti… Pek çok kişi isimlerini ilk kez duysa da, aslında tüm bunlar Anadolu’nun dört bir yanında yerel üreticiler tarafından üretilen yüzlerce peynir çeşidinden yalnızca birkaçı... Tüm bu peynirler ve fazlası, geleneksel peynirleri korumak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen “Anadolu Peynirleri Kars Buluşması” etkinliğinde tanıtıldı.



Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği tarafından 5 - 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen etkinliğe, yerel peynir üreticileri, bilim insanları, aşçılar - şefler, kamu yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Metro Türkiye ve Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun desteklediği buluşma kapsamında, söyleşi, sunum, panel, gezi ve tadım atölyeleri düzenlendi.



Mert Gürsel: Ülkemizin yerel değerlerini korumaya devam edeceğiz



Metro Türkiye Süt Ürünleri Kategorisi Müdürü Mert Gürsel, etkinlikte bir sunum gerçekleştirdi. Gürsel, “Yerel peynirlerin pazarda yer bulmasına bir örnek: Metro Türkiye” başlıklı sunumunda, ülkemizdeki yerel değerlerin korunması, desteklenmesi ve Türk mutfağının geliştirilmesi adına hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2012 yılından bu yana sürdürdükleri Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi kapsamında Kars kaşarının HoReCa sektörü ve tüketicilerle buluşmasına öncülük ettiklerini söyleyen Mert Gürsel, “Kars kaşarı, Van otlu peyniri, Ezine peyniri ve Anadolu’nun dört bir yanında yerel üreticilerimizin büyük emekleriyle üretilen tüm peynirler, ülkemizin öz değerleridir. Bu ürünler bir yandan mutfağımızın korunmasını sağlarken diğer yandan hem kırsaldan kente göçün önlenmesine hem de gastro-turizmimizin gelişimine katkı sunuyor. Biz de Metro Türkiye olarak yerel üreticilerimizi ve ürünlerimizi desteklemekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.



Gastronometro şeflerinden etkinliğe özel lezzetler



Beş gün süren Anadolu Peynirleri Kars Buluşması için, Gastronometro şefleri birbirinden leziz ve özel tarifler hazırladı. Gastronometro Eğitmen Yönetici Şefi Vedat Demir ve ekibi tarafından hazırlanan “Aromatik yeşil yağlı peynir kremalı talaş böreği” ve “Domatesli Kars kaşarı mücveri” katılımcılara lezzet şöleni yaşattı.



Kars kaşarının organoleptik özelliklerinin ortaya çıkarılıyor!



Coğrafi işaretli Kars kaşarının organoleptik özelliklerinin ortaya çıkarılması amacıyla Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği öncülüğünde 2016 yılından bu yana; gönüllüler, peynir üreticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve tüketicileri bir araya getiren çeşitli çalışmalar yapılıyor. Gıdaların organoleptik özellikleri; tüketicilerin görme, dokunma, tat alma ve koklama duyuları ile değerlendirdikleri kalite özelliklerini kapsıyor. Sürdürülebilir kalite açısından organoleptik analizler çok büyük önem teşkil ediyor. Bu analizler sayesinde ürünün üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarında görünüş, koku, doku ve lezzet bakımından yerel-geleneksel özelliklerini koruyup korumadığı tespit edilebiliyor. Tadım panelleri bir yandan piyasaya sürülen ürünlerin denetlenmesine bir yandan da tüketicilerin bu ürünleri daha iyi tanımasına olanak sağlıyor ve bu sayede üretimde kalitenin yükselmesine katkıda bulunuluyor.