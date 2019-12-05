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Metro Türkiye’nin sunduğu müşteri deneyimi ödülüne layık görüldü

Türk mutfağının daimiyetini sağlama ve gelecek nesillere miras bırakma misyonunu üstlenen Metro Türkiye, müşterilerine sunduğu deneyim ile Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri 2019 töreninde “Müşteri Deneyimi Liderlik” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Metro Türkiye’nin sunduğu müşteri deneyimi ödülüne layık görüldü
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Dünya genelinde müşteri deneyimi alanında ses getiren çalışmalara imza atan şirketlerin ödüllendirildiği 2019 yılı Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri 2019 (ICXA 19) töreni, Hollanda’nın Amsterdam kentinde gerçekleştirildi. 31 ülkeden 150 şirketin temsilcilerin katıldığı törende Türk mutfağının daimiyetini sağlama ve gelecek nesillere miras bırakma misyonunu üstlenen Metro Türkiye, “Müşteri Deneyimi Liderlik” kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Novotel Amsterdam City Hotel’de finalistler müşteri deneyimi alanında çalışmalarını jüri üyeleri ile paylaştı. Etkinlikte Metro Türkiye Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Melih Özgül ve Metro Türkiye Süreç İyileştirme Yöneticisi Numan Bilgin, Metro Türkiye’nin müşteri deneyimi ve süreç iyileştirme çalışmalarını jüri üyelerine sunarken aynı zamanda gelen soruları da yanıtladı. Akşam saatlerinde düzenlenen tören ile global ölçekte başarılı çalışmalar ödüllendirildi ve Metro Türkiye “Müşteri Deneyimi Liderlik” kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Aldıkları ödülle ilgili olarak değerlendirmede bulunan Metro Türkiye Müşteri Deneyimi Grup Müdürü Melih Özgül şunları söyledi: “Müşterilerimize sunduğumuz deneyimin her gün daha da önem kazandığı ve tüketici beklentilerinin şirketlerin stratejik kararlarına çok daha fazla etki ettiği bir dönemdeyiz. Bu beklentiler nedeniyle artık sadece ürünleri rafa koymak yetmiyor; mağaza içindeki deneyim de önemli hale geliyor. Ancak müşteri deneyiminin sadece mağaza içinde değil müşterilerimize dokunduğumuz tüm kanallarda kusursuz olması gerektiği inancıyla, omni-channel stratejimizin bir parçası olarak farklı uygulama ve fonksiyonlarla tüm kanallarda hızlı gelişim sağlamaya çalışıyoruz. Kısacası gastronomi tutkunlarının ve HoReCa sektörünün deneyimlerini zirveye taşımayı hedefliyoruz. Bu ödül Metro Türkiye olarak geçtiğimiz yıl boyunca müşteri deneyimi alanında yaptığımız çalışmaların ve projelerin başarısını da teyit ediyor.”

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