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Metrobüs üzerinde izinsiz yolculuğa gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da izinsiz olarak metrobüs üzerinde yolculuk yapan 2 kişi gözaltına alındı.Polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde metrobüsün üzerine çıkıp 12 durak arasında yolculuk yapan iki kişinin görüntülerinin sosyal...

Metrobüs üzerinde izinsiz yolculuğa gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da izinsiz olarak metrobüs üzerinde yolculuk yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde metrobüsün üzerine çıkıp 12 durak arasında yolculuk yapan iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin B.K. (17) ve O.K. (22) olduğu belirlendi. İki şüpheli, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı.

Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
MetrobüsYolculuk
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