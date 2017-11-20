Metrobüs yolunda trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Metrobüs hattında görevli güvenlik şirketinin denetleme aracının metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametine giderken Edirnekapı metrobüs durağında yolcu almak için duran metrobüse, arkadan gelen Ferdi Özköse yönetimindeki güvenlik şirketinin denetleme aracı çarptı.
Kazada yaralanan Özköse, aracın içinde sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Özköse, ilk müdahalesinin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Zincirlikuyu istikametinde bir süre aksayan metrobüs seferleri, kaza yapan aracın çekilmesinin ardından normale döndü.