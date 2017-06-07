Metrobüsler için

YALOVA (AA) - YUNUS OZAN SÖYLER - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, özel yetenekli ve üstün zekalı öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki 2 öğrenci, metrobüslerin yakıttan yüzde 90 tasarruf sağlayacağı güneş enerjili yol tasarladı.

Mayıs ayında düzenlenen Türk Hava Yolları (THY) Bursa Bilim Şenliği'nde bin 200 proje arasında ilk 15'e girerek finale kalan ve mansiyon ödülü kazanan "Metrobüsler İçin Güneş Enerjili Yol Projesi"nde, güneş panelleri ve elektromıknatıslardan yararlanılıyor.

Durakların üzerinde bulunan güneş panellerinden gelen enerjinin aküde depolanması ve depolanan enerjinin yolun altında sıralanan elektromıknatıslar vasıtasıyla metrobüslere aktarılması prensibine dayanan proje, yüzde 90 enerji tasarrufu sağlıyor.

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Sabri Kan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalova'da 9 yıldır eğitime iyi bir örnek teşkil eden merkezin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel yetenekli öğrencilerin uygulamalı eğitim aldıkları bir yer olduğunu söyledi.

Kan, burada eğitim gören öğrencilerin çalışmalarını daha çok atölyelerde ve laboratuvarlarda yaptığını belirterek, öğrencilerinin çalışmaları ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını bildirdi.

Bu sene kimya, fizik, biyoloji ve matematik alanlarında yarışmalara katıldıklarını, öğrencilerin pek çok alanda derecelerle döndüğünü aktaran Kan, bunlardan birinin de THY Bursa Bilim Şenliği olduğunu anlattı. Kan, "Enerjinin daha verimli kullanılmasıyla ilgili bir projeydi. O kapsamda çocuklarımız 2-3 ay boyunca üzerinde yoğun şekilde çalıştıkları projeyi, Bursa'da sergileme fırsatı buldu. Projemiz çok anlamlı ve çözüm odaklı, enerji verimliliğine daha çok çözüm üreten bir proje." diye konuştu.

- "Projemizi beğenen mühendisler bizimle iletişime geçti"

Fen bilimleri öğretmeni İnanç Feridun Çancı da projenin enerji verimliliğinden yola çıkarak yapıldığını belirtti.

Öğrencilerin hem proje yaptığını hem de elektronik kartlar üzerinde deneyim sağladığını dile getiren Çancı, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği konusunda öğrencilerim araştırma yaparken daha önce öğrendikleri elektromıknatıslar üzerinden bir çözüm önerisi sundular. Araştırmalarımıza devam ettikten sonra, yaptığımız çözüm önerisinin İstanbul'da toplu taşımada kullanılan metrobüsler için uygulama kolaylığı ve büyük miktarda enerji verimliliği sağlayacağına karar verdik. En başından itibaren bazı eksikliklerimiz, elektrik ve elektronik konusunda bazı hatalarımız oldu. Bunları deneme yanılma yollarıyla çözümledik. Bursa'da bin 200 proje içerisinden de ilk 15'e girerek finalist oldular. Orada da mansiyon ödülü kazandılar. Projemizi beğenen mühendisler bizimle iletişime geçti ve projemizle ilgilendiklerini, öğrencilerimle ortak bir çalışma yapacaklarını söyledi. Daha sonra da projenin geliştirilmesi aşamasında deneyimli insanlardan faydalanacağımızı düşünüyoruz."

- Güneş panelleri ve elektromıknatıslar kullanılıyor

Arkadaşı Efe Can Kutlu ile projenin mimarı olan 7'nci sınıf öğrencisi Beyzanur Özker de "Metrobüsler İçin Güneş Enerjili Yol Projesi"nin amacının ulaşımda enerji tasarrufu ve verimliliği sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Sistemin çalışması hakkında bilgi veren Özker, şöyle konuştu:

"Durakların üzerinde bulunan güneş panellerinden gelen enerji aküde depolanıyor. Orada depolanan enerji de yolumuzun altında sıralanan elektromıknatıslara gidiyor. Projemiz yüzde 90 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca da metrobüste hibrit sisteme benzer bir sistem var. hibrit sistem de hem benzin motoru hem de elektrik motorunun olduğu bir sistemdir. Bizim projemizde gelişmişlik olarak elektrik motoru yükü yok, onun yerine mıknatıslarımız var. Ayrıca elektromıknatıslar sürekli çalışmadığı için elektrik tasarrufu da yapmış oluyoruz. Onun yerine elektronik kartlarda açık kaynak kodlu bir mikrodenetleyici kartıyla (Arduino) bunu ayarlıyoruz."

Efe Can Kutlu da uygulamanın çok rahat bir şekilde kullanılabileceğini vurguladı.

Kutlu, "Metrobüslerin kendilerine ait yolları olduğu için diğer araçları etkilemiyorlar ve uygulama kolaylığı sağlayabiliyor. İstanbul'da aynı anda 247 metrobüs çalışıyor ve günde 3 bin 562 ara sefer yapılıyor. Bunların benzin parasını hesapladığımız zaman 392 bin 218 lira masraf etmiş oluruz ve bu sadece bir günlük masraf." ifadelerini kullandı.



