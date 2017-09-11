Metruk binada 21 kilogram esrar bulundu

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda metruk binada 21 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince metruk bir binanın bodrum katına 4 beyaz renk poşet bırakıldığı tespit edildi.
Ekiplerce metruk alanda yapılan aramada bahse konu poşetlerin içerisinde 21 kilo 200 gram esrar bulundu.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.