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Metruk binada 21 kilogram esrar bulundu

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda metruk binada 21 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince metruk bir binanın bodrum katına 4 beyaz renk poşet...

Metruk binada 21 kilogram esrar bulundu

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda metruk binada 21 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince metruk bir binanın bodrum katına 4 beyaz renk poşet bırakıldığı tespit edildi.

Ekiplerce metruk alanda yapılan aramada bahse konu poşetlerin içerisinde 21 kilo 200 gram esrar bulundu.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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