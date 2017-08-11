Mevlana ve Sultaniye üzümünün dağıtımına başlandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın dünyaca ünlü Mevlana (Razaki) ve Sultaniye üzümünün dağıtımına başlandı.

Ekonomi Bakanlığı'nın bu yıl uygulamaya koyduğu, Sultaniye ve Mevlana üzümü için belirlediği kesim ve ihracat tarihleri dikkate alınarak Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde hasat edilen üzümler işletmelerde temizlenip paketlendikten sonra ihraç edilmek üzere tırlara yüklendi. Yaklaşık 150 tır Alaşehir Gümrük Müdürlüğünde gümrük işlemleri yapıldıktan sonra Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine, İngiltere’den Rusya’ya kadar 22 farklı ülkeye gönderilmek üzere yola çıktı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa’nın bereketli topraklarında yetişen üzümü büyük bir heyecan ve sevinçle dünyanın dört bir yanına göndermeye başladıklarını söyledi.

Bugün itibarıyla Mevlana üzümüne ihracat startı verildiğini ve ilk tırların 22 farklı ülkeye dağıtılmak üzere yola çıktığını aktaran Ülgen şöyle konuştu:

"Bugün tesislerde paketlenen Mevlana üzümü İngiltere’ye kadar Avrupa, Ortadoğu ülkelerine ve Rusya’ya gönderilecek. Manisa’dan dünyanın dört bir yanına üzüm gönderiliyor. Manisa’dan dünyaya ihracat kapılarını açan çok sayıda firma var ve tüm firmalarımız hazır ve heyecanlı bir şekilde üreticinin ürettiği üzümü bir an önce dağıtmayı bekliyor. Geçen seneki yaşanan krizlerden dolayı ihracatçı ve üretici sıkıntı yaşadı, bu yıl telafisini yapmayı planlıyoruz. Rusya ile geçen sene yaşadığımız sıkıntı nedeniyle yöneldiğimiz Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri, pazarımızın daha da genişlemesine vesile oldu. Ürünleri hem Rusya'ya hem yeni girdiğimiz pazarların tümüne dağıtacağız."

- "İlk kez hava kargosuyla ihracat"

Türk Hava Yolları'nın (THY) kurduğu "hava kargosu" ile birçok ülkeye üzüm göndereceklerine işaret eden Ülgen, "Olumlu yanı çok, ihracatçının çekindiği nokta fiyatların yüksek olmasıdır. Ama bu sistem Japonya’da olduğu gibi sürdürülebilir hale getirilirse üzümlerimiz yollarda fazla zarar görmeden tüketiciye daha hızlı ulaşır maliyette, daha uygun olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Bağında satıldı

Üzüm üreticisi Halil Bayoğlu ise Mevlana ve Sultaniye üzümünün bu yıl hem kalitesi hem de talebinin çok iyi olduğunu meyvelerin bağında iken satıldığını söyledi.

Üzümleri Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderdiklerini anlatan Bayoğlu, "Bu yıl Mevlana ve Sultaniye üzümü için yoğun bir sipariş var. Rusya krizi çözüldükten sonra mükemmel bir pazar oluştu. Avrupa pazarında bir adım önde olmak için tüm ihracatçı arkadaşlarla başlatılan kalıntısız üzüm kampanyasına bizde destek veriyoruz. Biz de özelikle Avrupa ülkelerine kalıntısız üzüm yollamaktayız. Bütün ürünlerimiz kalıntısız ve daha iyi ve organik ürün yetiştirmek için çabalıyoruz." şeklinde konuştu.