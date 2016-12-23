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Mevlana'nın 743. ölüm yıl dönümü

- ADÜ'de Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 743. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Mevlana'nın 743. ölüm yıl dönümü

AYDIN (AA) - Aydın'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 743. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, Mevlana'nın yaşamı ve dünya görüşü üzerine bilgiler aktardı.

Haykıran, "Hazreti Mevlana, simgeselleşmiş bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bir dönemi, bir ruhu bizlere anlatıyor. Mevlana, dünyanın her tarafında saygı, itibar ve karşılık gören bir isim" dedi.

Mevlana'nın bir düşünür, bir şair olarak anıldığını ancak tüm bunların ötesinde onun bir mutasavvıf olduğunu vurgulayan Haykıran, Şemsi Tebrizi'nin Mevlana'nın düşünce dünyasının oluşmasında etkili olduğunu anımsattı.

Konuşmanın ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine tepki olarak, "Bu vatan bizimdir" şarkısını besteleyen Saleh Sabr ve Feridun Özbek de eserlerini seslendirdi. İstanbul Galata Mevlevihanesi semazenleri de sema yaptı.

Etkinliğe ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.



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