"Mevlid-i Nebi Hazreti Peygamberi Nasıl Anlamalıyız" konferansı

ANKARA (AA) - Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, "Dünyada 2 milyar Müslüman birbirini öldürüyor. Ya dinleri ya da kendileri yanlış, başka ihtimal yok. Dinleri İslam, doğru olduğuna göre demek ki Müslümanlar yanlış. Bunun için İslam'ı yeniden anlamaya çalışmamız lazım." diye konuştu.

Prof. Dr. Sırma, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mevlid-i Nebi Hazreti Peygamberi Nasıl Anlamalıyız?" konulu konferansta konuştu.

Dünyada 2 milyar Müslüman'ın birbirini öldürdüğünü belirten Sırma, "Ya dinleri ya da kendileri yanlış, başka ihtimal yok. Dinleri İslam, doğru olduğuna göre demek ki Müslümanlar yanlış. Bunun için İslam'ı yeniden anlamaya çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Sizin için Resulullahta en güzel örnek vardır." ayetine atıfta bulunan Sırma, "Örneği alacağız ki anlatabilelim. Peki kim için? Öldükten sonra Allah'a ve ahirete kavuşmak isteyen için." dedi.

- "Okumamayı kendimize şiar edindik"

Kendilerine Müslüman diyenlerin camileri patlattığını söyleyen Sırma, "Bu asırda yaşayan Müslümanlara 'Müslüman' demek biraz zor." dedi.

Allah'ın Hazreti Muhammed'i bir dağda görevlendirdiğine dikkati çeken Sırma, "Hiç düşündünüz mü niye bir dağda? Bir medresede, bir okulda değil. O dağda da bir mağarada?" diye sordu.

Allah'ın ilk gönderdiği ayetin "Oku" olduğunu anımsatan Sırma, "Allah 'İkra' dedi. Biz Müslümanlar ne diyoruz: 'La ikra' (Ben okumam). Okumamayı kendimize şiar edindik. Hiç mi okumadık? Okuduk. Okuduğumuz zamanlar da üçüncü Halife Osman zamanında Endülüs Medeniyeti. O zaman okuyorduk." şeklinde konuştu.

- "Bizi uyuttular, kendilerine köle yaptılar"

Sırma şöyle devam etti:

"Şimdi İslam dünyasında moda olmuş; 'Peygamber barış peygamberidir.' İyi de barış peygamberi niye savaştı. Bizim orada şöyle derler, 'Bana da mı lo lo'. Ben Siyer hocasıyım. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te kim savaştı? O. Niye savaştı? Gerekirse savaş oluyor. Biz Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptık? Gerekince yapıyoruz. Ama bize öyle bir hava veriyorlar ki. Bizi uyuttular. Bize diyorlar ki 'Sövene, dilsiz gerek, vurana elsiz gerek.' Benim bildiğim İslam'da böyle bir şey yok. Vurana, kısas gerek. Bizi kul köle yaptılar birilerine. Peki Yunus Emre böyle der mi? Onun zamanında birkaç Yunus vardı. Abdal Yunus, çoban Yunus, aşık Yunus bir de Yunus Emre. Ama kim ne dediyse ona mal ettiler. Bizi uyuttular, kendilerine köle yaptılar."

Katılımcılara Hazreti Muhammed'i en iyi anlatan filmi soran Sırma, "Çağrı" cevabını alması üzerine, "Dikkat edin, Peygamber Efendimiz 4 defa Yahudilerle savaş yaptı ama Çağrı'da yok. Yahudilerle anlaşma yaptılar." dedi.

- "Ne yapacağımızı Resulullah öğretiyor"

"Kim Allah'a ve ahiret gününe kavuşmak istiyorsa Peygamberi örnek alsın" ayetini hatırlatan Sırma, bazı meslektaşlarının 'Sünneti bir tarafa bırakın, Kur'an yeter" sözlerini eleştirdi.

Bunu saçmalık olarak değerlendiren Sırma, "Tamam, sünneti bir tarafa bırakalım. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde diyor ki; 'Allah'ı zikre çağrıldığında alışverişi bırakın.' Peki duyduk ezanı, koştuk camiye, ne yapacağız? Horon mu tepeceğiz. Ne yapacağımızı Resulullah öğretiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da oryantalistlerin Kur'an-ı Kerim'e değil Peygambere saldırdıklarına dikkati çeken Sırma, "Ve derler ki 'Peygamberi biz çıkarırsak çürüğe, getirdiği Kur'an da öyledir zaten.' Müslümanlara çok iş düşüyor." dedi.

- "Bombalardan kurtulmak için bir tek şey var"

Hazreti Muhammed'in izinden giden insanların iyi görev yapabilmesi için Resulullahı iyi tanımaları gerektiğini kaydeden Sırma, "Hurafeler uyduruyorlar. Bırak sallanmayı, kafayı çalıştır. Bombalar gelecek üzerimize... Bombalardan, emperyalizmden, sömürüden kurtulmak için bir tek şey var; Resulullahı iyi tanımak ve onu yaşamak." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, konferansın sonunda Prof. Dr. Sırma'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.