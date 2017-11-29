BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de, Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu.

Bursa'da tarihi Ulu Cami ile Emirsultan Camisi'nde program düzenlendi.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla camilere gitti.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.



Bazı vatandaşlar, camilerde yer kalmayınca ibadetlerini cami bahçelerinde gerçekleştirdi. Bazı camilerde namaz sonrası vatandaşlara lokum ve lokma ikram edildi.



- Eskişehir

Eskişehir'de camilerde mevlit programları düzenlendi.



Tepebaşı ilçesine bağlı Tepebaşı Camisi'nde düzenlenen program, tilavetle başladı. Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı.

Programda, terör saldırılarında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.



Cami bahçesinde de vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.



- Çanakkale

Mevlit Kandili, Çanakkale'deki camilerde okunan dualarla idrak edildi.

Kandil nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, ilahiler söylendi.

Tarihi Necippaşa Camisi'nde hayırsever bir vatandaş tarafından terör saldırılarında şehit düşen güvenlik güçleri için lokum dağıtıldı.

Cami bahçesinde dua edenler ise namaza katılanlara gül suyu ikram etti.

Lapseki'deki İskele ve Merkez camileri ile Eceabat'taki 57. Alay camilerinde de cemaat tarafından akşam namazının ardından düzenlenen mevlit programlarında dualar okundu.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirlerinin kandillerini kutladı.

- Yalova

Yalova'da camilerini dolduran vatandaşlar, tilavet ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Merkez Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okundu. Kandil programına kadın ve çocuklar da ilgi gösterdi.

Görevliler, Hazreti Muhammed'in hayatından kesitler paylaşarak, gece dolayısıyla yapılacak ibadetleri anlattı.

Namazın ardından lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Bilecik

Mevlit Kandili dolayısıyla Kayı Boyu Camisi'nde program düzenlendi.

Mimarisi ve kubbesi belediye tarafından ışıklandırılan, muhteşem görünüşüyle dikkati çeken camiye gelen çok sayıda vatandaş ibadetini yerine getirdi.

Programda, Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Kandil nedeniyle vatandaşlara süt, lokum ve çikolata dağıtıldı.

Bozüyük ilçesinin kültürel mirası olan 600 yıllık tarihi Merkez Kasımpaşa Camisi'ne ibadetlerini yerine getirmek için gelenler, yoğunluk oluşturdu.

- Balıkesir

Mevlit Kandili dolayısıyla Balıkesirliler, Tarihi Zağnos Paşa Camisi'ni doldurdu.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, vatandaşlara Hazreti Muhammed'in doğuşu ve hayatından bilgiler aktarıldı. Kandil nedeniyle vatandaşlara gül dağıtıldı, lokum ikram edildi.

Caminin dolmasından dolayı bazı vatandaşlar avluda namaz kıldı.