DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da, Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu.

Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem'i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, programın ardından vatandaşların kandilini kutladı.

Güzeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin kandilini kutladığını söyledi.

Bu gecenin, İslam alemi ve tüm dünyada yaşanan acılar, dökülen kan ve gözyaşlarının son bulmasına vesile olmasını niyaz ettiğini dile getiren Güzeloğlu, "Peygamberimizi anlamak, onun sünnetiyle yaşamak, onun rahmet peygamberi olduğunu idrak ederek hayatımızı düzeltmek, herhalde bugün karşılaştığımız tüm meselelerin çözümünde en önemli çare, ilaç olacaktır. Diyarbakır'daki barış ve kardeşlik ikliminde, bu mübarek gecenin tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Programa, Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra İl Müftüsü Burhan İşliyen ve vatandaşlar da katıldı.

- Siirt

Siirt'te Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Abdulhakim Sancak Camisi'nde vaaz veren İl Müftüsü Faruk Arvas, Mevlit Kandili'nin önemini anlattı.

Tilavetin ardından İl Müftülüğü görevlilerince mevlit ile Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu.

Mevlit çıkışında Siirt Belediyesince vatandaşlara 10 ayrı camide 3 bin kandil simidi dağıtıldı. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları üyeleri de vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

- Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Fuat Yağcı Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazına müteakip tilavet ile başlayan programda, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Mevlit Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi.

Programın ardından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara kandil simidi dağıttı.



- Batman

Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda 3 dilde Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Şevket Başak Camisi'nde düzenlenen programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Programda konuşan Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, birlik, beraberlik vurgusu yaptı.

"İnsanlığın, Peygamberin rehberliğinden uzaklaşmış olduğu, karanlıklar içerisinde yaşamış olduğu bir devir ve zaman içerisindeyiz." diyen Erhan, şöyle konuştu:

"O karanlıkları aydınlatacak bir nur olarak Allah Hazreti Muhammed'i göndermiştir. O Peygamber, bir uyarıcı, bir rehber olarak gelmiştir. Yaşadığı zaman dilimi içerisinde çevre ve etrafındakilere hep örnek olmuştur. Onun örnekliğini, onun rehberliği içerisinde hayatına devam eden insanlar hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini aydınlık edecek olan insanlardır. Onun ümmeti olan bizler, Resulullah'ın örnekliği çerçevesi içerisinde bir hayat yaşadığımız zaman hem dünyamızı mağrur hem de ahiretimizi cennet bahçesine çevirmiş ve orayı hak etmiş Müslümanlar oluruz. Bugün etrafımızda kan ve gözyaşının dinmediği bir zaman dilimi içerisinde yaşıyoruz. Resulullah'ın örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtacız."

Cami çıkışında ise hayırseverler tarafından vatandaşlara meyve suyu ve kek dağıtıldı.