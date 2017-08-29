"Mevsim geçişi, hastalıklara davetiye çıkarıyor"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Alerji-İmmünoloji Bölümü Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Doğru, hava sıcaklığındaki azalmanın, atmosferik basınç ve nemdeki değişikliklerin, çeşitli hastalıkların görülme sıklığını arttırdığını bildirdi.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, sonbahara girilen bu günlerde bazı hastalıkların görülme oranlarının yükseldiğine işaret ederek, bu duruma, bağışıklık sistemindeki zayıflamanın yanı sıra soğuk havalarda solunum yolu virüslerinin sayılarının ve ortama yayılımlarındaki artış hızının neden olduğunu belirtti.

Özellikle bebek, yaşlı ve kronik hastalığı olanların bu durumdan daha çok etkilendiğini, bu dönemde soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında artış olabildiğini ifade eden Doğru, "Hava sıcaklığındaki azalma, atmosferik basınç ve nemdeki değişiklikler, çeşitli hastalıkların görülme sıklığını arttırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Doğru, sonbahar ve kış döneminde solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışa bağlı astım ataklarında da sıklaşma görülebildiğini, özellikle ev tozu akarı ve küf alerjisi olanların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Soğuğa bağlı ürtikeri (kurdeşen) olan hastalar mevsime uygun giyinmelidir. Artriti olanlarda da soğuk havalara bağlı eklem ağrıları olabilmektedir. Yine bu dönemde derinin kan dolaşımında ve yağ, ter bezlerinin salgılarında azalma olur. Deride yağ azalmasıyla, soğuk havadaki nemin azalmasına bağlı ciltte kuruluk, çatlama ve pullanmalar olur. Bu yüzden özellikle atopik egzamalı hastaların döküntülerinde artış görülebilir. Uygunsuz elbiselerle cildin yeterince havalanamaması ve nem değişiklikleri nedeniyle sivilce, seboreik dermatit ve mantar enfeksiyonlarında da artış olabilir. Bu dönemlerde nemlendiricilerle cilt nemlendirilmeli ve bol sıvı alınmalıdır. Ayrıca Raynaud hastalığı olanlarda da soğuk hava sorunun alevlenmesine neden olmaktadır. Bu süreçte, çocukluk döneminde artış gösteren bu hastalıklar dışında, erişkinlerde kalp krizi, mide-bağırsak sistemi ülserleri ve depresyonda artış olabiliyor."

Doç. Dr. Doğru, görülebilecek sorunlardan korunmak için vatandaşlara, kişisel hijyene özen gösterme, enfeksiyonlardan korunmak için öksürürken veya hapşırırken ağzı elle kapatma, kapalı ortamların iyi havalandırılması ve temizlenmesi, kronik hastalığı olanlara düzenli takiplerine gitme, riskli gruplara grip aşısı olma, bol su içme, sigara ve alkolden uzak durma, uyku düzenine dikkat etme, düzenli spor yapma, dengeli ve sağlıklı beslenerek bağışıklık sisteminin güçlendirme önerilerinde bulundu.