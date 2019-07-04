Mevsimlik işçiler işbaşı için onay bekliyor

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığının araştırma enstitülerinde ulusal ve uluslararası stratejik öneme sahip çalışmalar ile canlı hayvanların bakımı gibi hassas işlerde çalıştırılan mevsimlik işçilerin işbaşı yapmak için gün saydığını belirterek, bunun gerçekleşmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının onayının gerekli olduğunu bildirdi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 50'nin üzerinde araştırma enstitüsünde işlerin ağırlıklı olarak mevsimlik işçilerce yürütüldüğünü söyledi.

Bu işletmelerde çalışanların yaklaşık yüzde 10'nun kadrolu, yüzde 90'ının ise mevsimlik geçici işçilerden oluştuğunu belirten Atalay, mevsimlik işçilerin 5 ay 29 günden başlamak üzere en fazla 9 ay 29 gün çalıştırıldığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, ihtiyaçları göz önünde bulundurarak 5 ay 29 gün çalışan mevsimlik işçilerin vize sürelerinin uzatılması yönünde karar aldığına dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"İşçilerin çalışma sürelerinin uzatılması için Hazine ve Maliye Bakanlığına gerekli başvurular yapıldı. Bakanlık, bu başvuruya henüz herhangi bir yanıt vermedi. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığının araştırma enstitülerinde ulusal ve uluslararası stratejik öneme sahip çalışmalar ile canlı hayvanların bakımı gibi hassas işlerde çalıştırılan mevsimlik işçiler işbaşı yapabilmek için Hazine ve Maliye Bakanlığından onay bekliyor."



- "Hem devletimiz hem de işçimiz açısından kayıp"



Atalay, onay sürecinin uzamasının hem araştırma enstitülerinin işleyişini aksattığını hem de mevsimlik işçilerin maddi kaybına neden olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"İşbaşı yapmayı bekleyen bu işçiler, dünyanın en yoğun lif oranına sahip pamuğunu, dünyaya ithal ettiğimiz ve marka değeri yüksek olan kuru üzümü, kuru inciri, fındığı, turunçgilleri yetiştirip, topluyor. Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsündeki 35 bin, Ankara'daki 40 bin tavuğa bakıyor. Bunun yanında, ulusal ve uluslararası stratejik öneme sahip araştırma çalışmalarının iş gücünü oluşturuyor. Bundan dolayı geçen her günü hem devletimiz hem de işçimiz açısından kayıp olarak görüyoruz."

Mevsimlik işçilerin orman işletme müdürlüklerinde orman yangınlarıyla mücadelede de istihdam edildiklerine dikkati çeken Atalay, özellikle yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadelenin aksamaması için de mevsimlik işçilerin bir an evvel işbaşı yapmaları gerektiğini vurguladı.