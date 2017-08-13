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Mevsimlik işçilere sağlık hizmeti

- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Doğu ve Güneydoğu'dan fındık toplamaya gelen işçiler, sağlık taramasından geçirildi

Mevsimlik işçilere sağlık hizmeti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamaya gelen işçiler, sağlık taramasından geçirildi.

Alaplı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Celal Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların çadırlarını tek tek gezerek dertlerini ve sıkıntılarını dinlediklerini, sağlık problemi olanları muayene ettiklerini söyledi.

Altay, şunları dile getirdi:

"Mevsimlik işçilerin yanı sıra iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin konakladığı bölgelere de giderek çadırlarda kendilerini ziyaret ediyoruz. Önce çocuklar olmak üzere aileleri sağlık taramasından geçiriyoruz. Amacımız, fındık işçilerinin daha sağlıklı olarak çalışmalarını sağlamaktır.

Bunun yanında hamile kadınlara kurs vereceğiz. Ayrıca eğitim alan küçük çocuklara da diş kontrolü yapacağız."

Altay, hamile kadınlar ve hasta çocukları sağlık ocaklarının yanı sıra hastanelere yönlendirdiklerini anlattı.

"Dağ köyünde yaklaşık 150, çadırda da 300'e yakın vatandaşı sağlık kontrolünden geçirdik." diyen Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

"4 hamile kadın ve 11 ishal vakası görüldü. İshal vakası görülenleri sağlık ocağına yönlendirirken hamile kadınları ise devlet hastanesine kontrole yönlendirdik. Çocukları aşılamalarını takip ediyoruz.

Yaptığımız taramalarda olumsuz bir sağlık sorunlarıyla karşılaşmadık. Periyodik olarak sağlık taramalarımız devam edecektir."

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